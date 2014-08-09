العراق: رئيس الأركان يتوقع تغييرات خلال ساعات

أكد رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري أن بلاده ستشهد "تغييرات كبيرة خلال الساعات القادمة".

وقال: "الساعات القادمة ستشهد تغييرات كبيرة، الطائرات الأميركية بدأت بضرب تنظيم داعش في جنوب مخمور وأطراف سنجار" في شمال العراق.

وأشار إلى أن "العملية ستشمل مدنا عراقية تخضع لسيطرة تنظيم داعش".

وأوضح زيباري أنه تم "تشكيل غرفة عمليات تجمع ضباطا من الجيش العراقي والبشمركة الكردية وخبراء من القوات الأميركية، لتحديد الأهداف وتطهير المناطق بمشاركة مروحيات طيران الجيش العراقي.

جاء ذلك بالتزامن مع غارات نفذتها طائرات أميركية من نوع "إف/ايه-18" على مواقع لتنظيم داعش في شمال البلاد حيث دمرت مواقع لمدفعية كان التنظيم استولى عليها من قوات المالكي.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إن الغارات ستتواصل إذا هدد داعش مصالح واشنطن أو مسَّ النازحين بأذى، من جانبها أعلنت فرنسا أنها تبحث مشاركة الولايات المتحدة بأعمال تنهي معاناة العراقيين.

من جهته حذر الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر من أن مسلحي داعش باتوا مستعدين لمهاجمة العاصمة العراقية، متعهدا تعبئة أنصاره للدفاع عن بغداد.

وأضاف" "إننا على أتم الاستعداد لجمع العدد للدفاع عن المقدسات بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية لتجهيزها بالعدة الملائمة لذلك".

