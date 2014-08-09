بالفيديو.. لحظة قصف مستشفى الفلوجة ببراميل المالكي

بث ناشطون في مدينة الفلوجة العراقية، فيديو يوثق لحظة قصف مستشفى الفلوجة العام ببراميل المالكي المتفجرة.

وبحسب مشاهد الفيديو، فقد تسبب القصف في مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة وجرح 27 جريحاً بينهم 6 أطفال وامرأة لتصبح حصيلة الجرحى 2308.

أما القتلى فقد بلغ عددهم 660 قتيلاً منذ اندلاع الحراك المناهض للمالكي، بحسب رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة العام الدكتور .حمد الشامي.

يذكر أنها المرة الـ24 التي تقصف فيها قوات المالكي مستشفى الفلوجة العام.

إلى ذلك، أكدت المصادر الواردة من داخل الفلوجة أن المشهد لم يختلف عن سابقه، فقد شهد قصفاً جوياً عنيفاً بصواريخ الطائرات والبراميل المتفجرة التي هدمت وأحرقت العديد من المنازل والدور السكنية وتوزعت على أحياء مختلفة من مدينة الفلوجة.

ووفق ما ذكره ناشطون في حقوق الإنسان، فقد أصبح البقاء في الفلوجة بمثابة انتحار، خاصة أن ما يحدث سيؤدي إلى إبادة جماعية، بسبب القصف العنيف ببراميل الموت وصواريخ الطائرات.

مصادر قالت إن منطقة السجر شمال الفلوجة، شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش تساندها الميليشيات وبين مسلحين واستمرت الاشتباكات لساعات طويلة، استخدمت فيها أسلحة مختلفة وبمشاركة طيران الجيش.

وتتحدث الأنباء أن المسلحين استطاعوا تدمير عدد من الآليات وأن هناك سقوط قتلى بين الطرفين من دون معرفة الحصيلة بسبب حدة المعارك والاشتباكات.