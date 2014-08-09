نائب أوباما يؤكد للرئيس العراقي التزامهم بدعم العراق

قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي اتصل هاتفيا بالرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الجمعة لبحث الضربات العسكرية الأميركية ضد مقاتلي "داعش" في شمال العراق ولحث بغداد على سرعة تشكيل حكومة جديدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "نائب الرئيس شدد على التهديد الذي تشكله الدولة الإسلامية على كل العراقيين، وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم العراق وكل مواطنيه من الشمال إلى الجنوب مع عملهم على الدفاع عن البلد في مواجهة هذا التهديد الدولي".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الجمعة، عن شن الجيش الأميركي غارتين جويتين أخريين على أهداف لتنظيم "داعش" في العراق اليوم الجمعة.

وقالت إن الضربتين تشملان غارة بطائرة من دون طيار على موقع لإطلاق المورتر وضربات بطائرات مقاتلة على قافلة قرب أربيل.

وشنت الولايات المتحدة الأميركية ثاني غاراتها الجوية على أهداف قرب أربيل في العراق، فيما نفذت طائرات أميركية من نوع "إف/ايه-18" غارات على مواقع لتنظيم داعش في شمال البلاد، حيث دمرت مواقع لمدفعية كان التنظيم استولى عليها من قوات المالكي.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إن الغارات ستتواصل إذا هدد داعش مصالح واشنطن أو مسَّ النازحين بأذى.