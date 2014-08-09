صحافية كردية تسقط ضحية معارك "داعش والبيشمركة"

أعلنت وكالة فرات للأنباء الجمعة مقتل صحافية كردية تعمل لديها خلال معارك وقعت في شمال العراق.

وقالت الوكالة إن الصحافية "دنيز فرات فقدت حياتها إثر إصابتها بشظايا قذائف الهاون بقلبها في ساحة الاشتباكات" في مخيم بالقرب من مدينة مخمور تعيش فيه عائلات أعضاء حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد".

ويقع مخيم مخمور الذي يبعد 280 كلم شمال بغداد، في المنطقة التي هاجمها جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ التاسع من يونيو. وقد استولوا على أجزاء واسعة من المنطقة ويتقدمون في الشمال على تخوم إقليم كردستان العراق.

وذكر مسؤولون أكراد أن هذه المنطقة كانت من المواقع التي استهدفتها الضربات الأميركية الجمعة ضد الجهاديين في شمال العراق. وتعمل دنيز فرات لهذه الوكالة المعروفة بقربها من حزب العمال الكردستاني ووسائل إعلام أخرى.