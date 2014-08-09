مسؤول: العراق لأول مرة.. يزود قوات البيشمركة بالسلاح

قال مسؤول أميركي فضل عدم نشر اسمه، إنها المرة الأولى التي تمد فيها حكومة المالكي قوات البيشمركة بالسلاح.

وأضاف المسؤول أن الحكومة العراقية سلمت طائرة محملة بالذخيرة لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي شبه المستقل، في خطوة غير مسبوقة من التعاون العسكري بين القوات الكردية والعراقية.

وقال المسؤول إن قوات الأمن العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء نوري المالكي سلمت الذخيرة ومعظمها أسلحة صغيرة في طائرة شحن من طراز سي-130 لإعادة تزويد قوات البيشمركة الكردية بالسلاح مع قتالها مسلحي الدولة الإسلامية.

وأضاف المسؤول أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعمل مع الحكومة العراقية لضمان تلبية الطلبات الإضافية لحكومة إقليم كردستان، ومن بينها قذائف مورتر وإيه كيه-47 "بأسرع ما يمكن".