باريس.. مظاهرة للتنديد بمجازر "داعش" في العراق

تظاهر مئات الاشخاص السبت في باريس بدعوة من الجمعيات الكردية للتنديد بـ"المجازر" التي ترتكبها داعش في كردستان العراق ودعوا الاسرة الدولية الى التحرك.



وتجمع المتظاهرون وكانوا حوالى الألف حسب الشرطة، امام محطة القطارات ثم ساروا باتجاه ساحة ستالينغراد بشمال باريس ورفعوا يافطة تندد بـ"ابادة" داعش بحق الاكراد والاقلية اليزيدية.



وكان معظم المتظاهرين من انصار حزب العمال الكردستاني وقد رفعوا اعلام الحزب وصور زعيمه عبدالله اوجلان المسجون في تركيا.



وجاءت المظاهرة بدعوة من "التنسيقية الوطنية للتضامن في كردستان" المؤلفة من مختلف الجمعيات الكردية وقد انضم اليها مؤيدون من احزاب اليسار المتطرف الفرنسي.