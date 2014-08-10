وزير خارجية فرنسا يدعو العراقيين للتوحد ضد الإرهاب

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الأحد فور وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد إن على جميع العراقيين التوحد في المرحلة الحالية لمواجهة الإرهاب وخوض معركة فاصلة.

ودعا فابيوس العراقيين إلى تشكيل حكومة "وحدة واسعة" من أجل مواجهة الإرهاب.

وقال فابيوس بعد لقاء قصير مع وزير الخارجية العراقي بالوكالة حسين الشهرستاني "يجب أن يشعر جميع العراقيين أنهم ممثلون، وأن يتمكنوا معا من خوض المعركة ضد الإرهاب"، في وقت لا يزال فيه العراق من دون حكومة فيما يواجه منذ شهرين هجوماً للمسلحين الجهاديين.

ويتوجه فابيوس بعد بغداد إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، للإشراف على أول شحنة من المساعدات الإنسانية الفرنسية إلى السكان المهددين بزحف تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في المنطقة.

وقال الوزير الفرنسي "ستتسنى لي الفرصة للإشراف على تسليم أطنان من الأدوية والإسعافات الأولية لسكان المنطقة الكردية والشمالية، وكذلك لقاء السلطات المحلية والأقليات التي يطاردها تنظيم داعش".

وأضاف "كما تعلمون أن فرنسا طلبت وحصلت على انعقاد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع، وطلبت شخصياً من زملائي في الاتحاد الأوروبي أن يدينوا معا (تنظيم) داعش ويبدون في الوقت نفسه تضامنهم مع السكان العراقيين".

وقال "(...) من الطبيعي دبلوماسياً أن أقوم أثناء هذه الزيارة إلى أربيل، بتوقف ولو سريعاً هنا في بغداد للقاء السلطات".

وأكد فابيوس "لا أريد التدخل في البرنامج الداخلي للعراق، لكني أود أن أقول فقط (...) إن العراق بحاجة خصوصاً في هذه الفترة لحكومة وحدة، وحدة واسعة، لأنه يجب أن يشعر جميع العراقيين أنهم ممثلون وأن يتمكنوا معا من خوض المعركة ضد الإرهاب".

وتابع "أن كلمة السر هي التضامن".