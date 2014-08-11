العراق: رئيس الحكومة الجديد مبدع في "النقل السريع"

ولد رئيس الحكومة العراقية الجديد حيدر العبادي في العاصمة بغداد عام 1952. والده الدكتور جواد العبادي، طبيب معروف شغل منصب مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد ومفتش عام وزارة الصحة وتمت إحالته إلى التقاعد في العام 1979، توفي في لندن ودفن فيها.

درس حيدر الدكتوراه والماجستير في جامعة مانشستر في إنكلترا على نفقته الخاصة وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية والكهربائية عام 1980.

أما شهادة البكالوريوس فنالها من الجامعة التكنولوجية في بغداد في الهندسة الكهربائية في العام 1975. أنهى الدراسة الإعدادية في المركزية في بغداد سنة 1970.

بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العام 1975 عمل معيدا في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة التكنولوجية في بغداد وذلك لكونه متفوقا في الدراسة حيث كان تسلسله الثاني في القسم.

مبدع في مجال النقل السريع

عمل من عام 1981 إلى 1987 رئيساً لفريق البحوث في شركة (أل دي بي) في لندن للنقل العمودي السريع وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة بالاعتماد على رسالته للدكتوراه. كما تولى مسؤولية تنفيذ السيطرة الإلكترونية في مشروع للنقل العمودي في وسط مدينة لندن.

تولى رئاسة مؤسسة تكنولوجيا متطورة في لندن سنة 1993 بالإضافة إلى عمله خبيراً في تكنولوجيا النقل السريع حتى العام 2003 حين عاد إلى العراق.

عام 2001 تم تسجيل براءة اختراع في لندن لعمله في مجال النقل السريع (سنكروريل) باستخدام تكنولوجيا حديثة باعتماد أطروحته لشهادة الدكتوراه.

شارك في تصميم ناقل مشاة إلكتروني لجسر الألفية الثانية في لندن في العام 1999 بناء على بحوثه لبراءة الاختراع.

في العام 1998 حصل على منحة الإبداع للتكنولوجيا من وزارة التجارة والصناعة البريطانية.

كما ساهم عام 1997 في التخطيط للنقل السريع للمدينة العمودية العملاقة الافتراضية والمخطط لبنائها في المستقبل في اليابان بمساحة مليون متر مربع والتي تتسع لمليون إنسان وارتفاعها ألف متر. وفي العام 1987 أصبح خبيراً في تكنولوجيا النقل السريع في لندن.

يذكر أن لديه العديد من البحوث العلمية حول نظام مراقبة الأجهزة وتصاميم لأنواع جديدة من المحركات الكهربائية ذات السيطرة الإلكترونية. كما وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية في بريطانيا.

