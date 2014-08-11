الولايات المتحدة تشدد على دعمها للرئيس العراقي

شددت الولايات المتحدة على دعمها للرئيس العراقي بعيد إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي أنه سيرفع شكوى ضد فؤاد معصوم لانتهاكه الدستور.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق بريت ماكغورك في تغريدة على تويتر "دعم كامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور ومرشح لمنصب رئيس الحكومة بإمكانه أن يخلق تفاهماً وطنياً".

وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي صرح، بأنه سوف يتقدم للمحكمة الدستورية العليا بشكوى ضد الرئيس فؤاد معصوم، متهماً إياه بخرق الدستور.

جاء هذا كرد فعل من المالكي لعدم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بصفته زعيم ائتلاف دولة القانون.

ودعا المالكي خلال بيان متلفز البرلمان إلى محاسبة معصوم كونه خرق الدستور بشكل متعمد مما يدخل العراق في مرحلة الخطر، وشدد في نفس الوقت على أنه واثق من قدرته على دحر الإرهابيين.

وأشار نوري المالكي إلى أنه لن يتخلى عن محاولته للفوز بفترة ثالثة في كلمة تلفزيونية شديدة اللهجة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات مع احتدام تمرد سني.

وتحدى المالكي الذي ينظر إليه على أنه زعيم مستبد وطائفي دعوات السنة والأكراد وبعض الشيعة وإيران بالتنحي لإفساح المجال أمام تولي شخصية أقل استقطاباً يمكن أن توحد العراقيين ضد مقاتلي داعش.