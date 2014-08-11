العراق: المالكي يعلن أنه سيرفع شكوى ضد الرئيس

تتواصل ردود الفعل المحلية والدولية على خلفية خطاب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، والذي أعلن فيه تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، يتهمه فيها بخرق الدستور، فيما أشار مراقبون إلى أن الخطوة تعبر عن تمسك المالكي بولاية ثالثة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، تأييد بلادها التام للرئيس العراقي كضامن للدستور، مشددة على جديتها في دعم عملية اختيار رئيس الوزراء بناء على توافق وطني شامل.

هذا.. وسبق كلمة المالكي، انتشار كثيف لقوات الأمن، إضافة إلى ميليشيات تابعة للمالكي حول "المنطقة الخضراء" في بغداد.

كما انتشرت وحدات من الجيش ومكافحة الإرهاب بشكل كثيف في المناطق الاستراتيجية من العاصمة.

وقال مسؤول أمني كبير في الشرطة إن هذه الإجراءات الأمنية استثنائية، وشبيهة بحالة الطوارئ.

مسؤول آخر في وزارة الداخلية أعلن أنه تم إغلاق العديد من الشوارع والجسور الرئيسية في بغداد.