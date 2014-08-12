العراق: دعوات لتشكيل حكومة وطنية ومجلس الأمن يجتمع

رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشدداً على دعم بلاده للحكومة الجديدة، وعلى ضرورة أن تكسب هذه الحكومة ثقة كافة أطياف الشعب العراقي. كما دعا إلى انتقال سلمي للسلطة في العراق.

إلى ذلك، علمت قناة العربية من مصادر ديبلوماسية موثوقة أن مجلس الأمن سيصدر بياناً صحفياً الليلة يقره بالإجماع ويؤيد فيه تشكيل حكومة عراقية جديدة تحت قيادة الدكتور حيدر العبادي ويرحب بقرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليف رئيس الوزراء الجديد.



كما سيناشد مجلس الأمن القيادة العراقية الجديدة بتشكيل الحكومة الجديدة وبأسرع وقت ممكن، ويؤكد أن هذه الحكومة وبسبب التحديات الجمة التي تواجهها ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لها.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة إذا ما قامت بمعالجة كافة تظلمات الشعب العراقي. وأضاف "سوف نعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل نزع فتيل الأزمة العراقية". كما لفت إلى أن تسمية رئيس العراق فؤاد معصوم للدكتور حيدر العبادي رئيساً لوزراء العراق خطوة أولى نحو تأسيس حكومة عراقية من شأنها توحيد الشعب العراقي.

وأعرب عن أمل بلاده أن تكون هذه الخطوة ممثلة لكافة الأطياف العراقية، لتمضي هذه الحكومة قدما في العملية السياسية، محققة في المقام الأول ثقة المواطن.

هذا وقد أجرى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالين هاتفيين مع القيادة العراقية الجديدة ممثلة في الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي عقب تكليفه بتولي تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لنوري المالكي



وقد تطرق اتصال بايدن مع الرئيس العراقي إلى إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وأعرب عن دعم بلاده الكامل لدوره كضامنٍ للدستور. وكرر بايدن دعوات أوباما لقيام حكومة بأسرع وقت، تكون قادرة على تحقيق مطالب العراقيين، ورغبته في تعزيز التنسيق مع الحكومة والقوات المسلحة العراقية لدحر داعش و استرداد المناطق التي سيطرت عليها.

أما خلال اتصاله مع حيدر العبادي، فقد هنأه على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ونقل تهاني أوباما والتزامه بالدعم الكامل لحكومة جديدة تضم جميع مكونات الشعب العراقي، في حربها ضد داعش.

كذلك رحبت فرنسا والاتحاد الأوروبي بانتخاب رئيس حكومة جديد، داعين إلى تشكيل حكومة وطنية جامعة.

