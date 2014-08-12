القضاء العراقي يرد دعاوى المالكي ضد الرئيس معصوم

أكد مصدر قضائي عراقي أن جميع الدعاوى المقدمة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيتم ردها.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد قال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن القضاء اعتبر تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة صحيحاً ودستورياً.

وأضاف المصدر الثلاثاء أن الدعاوى المقدمة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سوف ترد، وذلك لأن كل شيء كان صحيحاً لأنه ضمن القانون والدستور.

وقدم المالكي دعاوى ضد معصوم متهماً الأخير بأن تكليفه للعبادي مخالفة دستورية.

وكلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس الاثنين، رسمياً حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وتم ترشيح العبادي من قبل التحالف الوطني العراقي، وهو تحالف شيعي رئيسي، حيث أعلن التحالف أنه رشح نائب رئيس البرلمان حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.

وهنأت الولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي، ورحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بقرار الرئيس العراقي فؤاد معصوم، تكليف حيدر العبادي برئاسة وزراء العراق خلفاً لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.

من جانبه هنأ المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم العبادي بتكليفه تشكيل الحكومة.