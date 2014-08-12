المالكي يأمر الضباط بعدم التدخل في الأزمة السياسية

أمر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الثلاثاء القوات الأمنية بعدم التدخل في "الأزمة السياسية"، التي تمر بالبلاد إثر تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة، حسب بيان رسمي.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع رئاسة الوزراء أن "رئيس الوزراء (نوري المالكي) حثّ القادة الضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الأزمة السياسية والالتزام بواجباتهم الأمنية والعسكرية لحماية البلاد وأن لا يتدخلوا فيها".

يأتي هذا بعد أن شهدت العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين توتراً أمنياً إثر انتشار واسع لقوات الأمن رافقه قطع طرق رئيسية وإجراءات مشددة خصوصاً عند محيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد.