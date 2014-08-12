بان كي مون يدعو إلى الهدوء في العراق

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتسمية رئيس وزراء جديد في العراق ودعا إلى الهدوء في هذا البلد، فيما يعتبر رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي أنه يمتلك الحق بولاية ثالثة.

وقال بان: إن تعيين حيدر العبادي مطابق للدستور العراقي ويمثل خطوة الى الأمام نحو تشكيل حكومة في العراق الذي استولى الجهاديون السنة في تنظيم داعش على بعض مناطقه في الشمال والغرب.

وجاء في بيان للمتحدث باسمه أن الأمين العام للأمم المتحدة يناشد بإلحاح جميع الأحزاب السياسية ومناصريها المحافظة على الهدوء واحترام العملية السياسية بموجب الدستور.

ويسعى المالكي الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ العام 2006 الى البقاء في الحكم رغم الانتقادات الحادة التي تتهمه بالنزعة الاستبدادية وبالسياسة الطائفية.