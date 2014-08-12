نجاة نائبة إيزيدية بعد سقوط مروحية في جبل سنجار

تعرضت مروحية عراقية أثناء إجلاء نازحين إيزيديين في جبل سنجار شمال غرب العراق إلى السقوط، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وجرح خمسة بينهم النائبة الإيزيدية فيان دخيل.

وقالت مصادر عسكرية عراقية بارزة إن "مروحية من طراز مي 17 كانت تنقل مساعدات لنازحين إيزيديين في جبل سنجار، شمال غرب العراق، سقطت بسبب تهافت النازحين وارتفاع معدل الحمولة فيها".

وأضاف المصدر "أدى الحادث إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة خمسة أشخاص بينهم النائبة الإيزيدية فيان دخيل".

ونقلت قناة العراقية الحكومية في خبر عاجل عن الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أن "مروحية سقطت في جبل سنجار ما أدى إلى مقتل أحد الطيارين وإصابة النائبة فيان دخيل" من دون مزيد من التفاصيل.

ودفع هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية مطلع الأسبوع الماضي إلى نزوح عشرات الآلاف من أهالي بلدة سنجار، شمال غرب العراق، إلى جبل سنجار حيث أصبحوا مهددين بالموت عطشاً وجوعاً.