العراق.. نقل معدات عسكرية بريطانية للقوات الكردية

اعلنت بريطانيا الثلاثاء انها ستنقل معدات عسكرية من دول اخرى الى القوات الكردية التي تقاتل "داعش" في شمال العراق، كما سترسل طوافات من طراز شينوك لدعم مهمة تقديم المساعدات.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون "سنرسل عددا صغيرا من طوافات شينوك الى المنطقة لاستخدامها في حال قررنا اننا بحاجة الى جهود اغاثة انسانية اضافية".



وتابع "اتفقنا ايضا على نقل معدات عسكرية ضرورية من دول مساهمة اخرى الى القوات الكردية"، من دون تحديد الدول المعنية.



صدر البيان بعدما ترأس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اجتماعا للجنة الحالات الطارئة وبعد مكالمة هاتفية بين كاميرون ونظيره الاسترالي توني ابوت.



ونفذت بريطانيا الثلاثاء ثاني عملية إلقاء مساعدات انسانية من الجو في شمال العراق فيما اصبحت مقاتلات تورنيدو مستعدة للقيام بمهمات استطلاع في المنطقة دعما للعمليات الانسانية.



واكدت وزارة الدفاع البريطانية ان القوات الجوية الملكية ارسلت مقاتلات تورنيدو من قاعدة مارهام في جنوب شرق بريطانيا مجهزة بمعدات مراقبة.



وتتوجه الطائرات البريطانية الى قاعدة اكروتيري في قبرص حيث ستجهز للقيام بمهام الاستطلاع.



ولم تحدد وزارة الدفاع عدد المقاتلات إلا ان هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تحدثت عن ثلاث اقلعت عند الساعة الثانية عصرا.



وشددت رئاسة الحكومة على ضرورة ان تبقي بريطانيا تركيزها على الوضع الانساني وخصوصا لهؤلاء العالقين في جبل سينجار.



وتمكن سلاح الجو البريطاني بحسب وزارة التنمية الدولية من نقل حوالى 16 الف ليتر من المياه و816 من المصابيح للاقلية الايزدية اللاجئة في جبال سنجار هربا من تقدم مقاتلي "داعش".



وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية انه "سيتواصل التخطيط الطارئ لاخراج هؤلاء العالقين في الجبل الى الامان خلال الايام المقبلة مع الولايات المتحدة والسلطات الكردية وشركاء آخرين".