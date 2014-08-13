فرنسا ستزود أكراد العراق بالأسلحة لمحاربة داعش

أعلن قصر الإليزيه في بيان له اليوم الأربعاء أن فرنسا سوف تنقل خلال الساعات القادمة أسلحة إلى العراق من أجل دعم القدرات العسكرية للقوات التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأن هذا التحرك جاء تلبية لطلب السلطات في إقليم كردستان العراق، وبالاتفاق مع بغداد لدعم القدرة العسكرية للقوات التي تخوض معارك ضد "داعش" التي تتقدم نحو بغداد.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية إن الوضع الكارثي الذي يواجه سكان إقليم كردستان العراق يتطلب تعبئة جهود المجتمع الدولي، وفرنسا تقوم بدورها الناشط لتوفير الدعم اللازم مع شركائها وبالتنسيق مع السلطات العراقية لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من إرهاب داعش ووزارة الخارجية تقوم بدورها، وهي اليوم ترسل شحنتها الثانية وتحتوي على أكثر من عشرين طناً من المعونات الإنسانية والطبية.

وبطلب من رئس الجمهورية سيستمر وزير الخارجية لوران فابيوس شخصياً بالإشراف على إرسال المزيد.

وأعلن ناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "كاترين آشتون اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد لاجتماع استثنائي لوزراء الخارجية حول العراق، يمكن أن يعقد هذا الأسبوع.

وقال أحد الناطقين باسم آشتون إنها مستعدة لجمع وزراء الخارجية الأوروبيين هذا الأسبوع، وتدرس مع الدول إمكانية ذلك"، بينما تطالب فرنسا وإيطاليا منذ أيام بعقد هذا اللقاء لدراسة طلب الأسلحة لأكراد العراق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلم جيدا أنها فترة إجازات في الدول الغربية، لكن هناك أشخاصاً يموتون ولابد من قطع العطلة.