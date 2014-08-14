أميركا تسلم العراق 15 مليون قطعة ذخيرة

أعلنت السفارة الأميركية في العراق عن تسليم العراق 15 مليون قطعة ذخيرة، وأفادت بوجود 12 طيارا عراقيا في أميركا يكملون تدريباتهم على طائرات F16، كما أشادت بالتعاون العسكري الحاصل بين أربيل وبغداد لمواجهة تنظيم "داعش".

وقال مدير مكتب التعاون الأمني في السفارة، الفري ميك بيرنيرك، في حديث لعدد من وسائل الإعلام، إن الولايات المتحدة الأميركية سلمت الحكومة العراقية 15 مليون قطعة ذخيرة لأنواع مختلفة من الأسلحة خلال الشهر الأخير، مبيناً أن أميركا سلمت العراق أيضاً 10 آلاف قطعة ذخيرة للمدفعية، وألف صاروخ نوع هالفاير.

وأضاف بيرنيرك أن القوات العراقية ستحظى بشحنات إضافية من صواريخ الطائرات، مبيناً أن الأشهر المقبلة ستشهد استمرار جهود برامج التسليح المتعلقة بالطائرات والدبابات ومروحيات الأباتشي.

بيرنيرك قال إن برنامج طائرات أف – 16 في طريق التنفيذ على المدى البعيد، موضحاً أن تأجيل تسليم الطائرتين اللتين تم صنعهما حصل نتيجة تعقد الوضع الأمني في العراق، وعدم إكمال المدرج والبنى التحتية الخاصة بها في قاعدة بلد الجوية بعد مغادرة الفنيين المختصين منها على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بالوضع الراهن، فضلا عن عدم دفع بقية مبلغهما على خلفية تأخر الموازنة في العراق.

وتابع أن 12 طياراً عراقياً حالياً في الولايات المتحدة ضمن دورة تدريبية على طائرات أف – 16، وبعضهم اجتاز التدريب الأساسي وهم في مرحلة متقدمة، لافتاً إلى أن بقاء الطائرتين في أميركا حالياً أفضل، ليقودهما الطيارون العراقيون ويكملوا تدريبهم.

ونوه بيرنيرك بأن أميركا ضاعفت من حجم المعلومات الاستخبارية مع العراق بعد دخول تنظيم داعش إلى الموصل وتمدده في مناطق أخرى، مبيناً أن الحكومة المركزية العراقية سلمت الكثير من الذخيرة التي اشترتها كردستان، وهذا تطور إيجابي كبير بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني والمركز