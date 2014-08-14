أميركا: على القادة العراقيين احترام العملية السياسية

حذر البيت الأبيض كل القادة العراقيين من خلط أوراق العملية السياسية في العراق، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة تبارك اختيار رئيس جديد للجمهورية، ورئيس جديد للوزراء وأي محاولة لعرقلة هذا التحول السلمي لن تكون مقبولة من الولايات المتحدة ومن العالم.

الرسالة لكل القادة العراقيين، "هنالك انتقال سلمي للسطلة لتشكيل حكومة جديدة هنالك رئيس.. ورئيس جديد للبرنامج والأحزاب الشيعية من كتل مختلفة قدمت الدكتور عبادي كمرشح لرئاسة الوزراء والرئيس كلفه بتشكيل الحكومة وعليه رؤيتنا واضحة رئيس الوزراء كلف وهذه العملية يجب أن تذهب إلى الأمام لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان هذا ما يجب على كل العراقيين أن يحترموه.. وأي جهود لتعطيل هذه العملية أو استخدام العنف ضد العملية السياسية السلمية ستكون مرفوضة ليس فقط من الولايات المتحدة بل من العراقيين أنفسهم ومن المجتمع الدولي".