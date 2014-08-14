أوباما: نفخر بكسر حصار داعش على جبل سنجار

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الخميس، أن الغارات الجوية الأميركية تمكنت من كسر الحصار المفروض على جبل سنجار شمال العراق، حيث لجأ مدنيون يزيديون. وأضاف أنه سيتم سحب القوات التي تقوم بمهمات استطلاعية هناك.

إلا أنه أكد أن الغارات الجوية الأميركية ضد داعش ستتواصل إذا ما هددوا الموظفين الأميركيين والمنشآت الأميركية في المنطقة، بما في ذلك في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وصرح للصحافيين في مارتاس فينيارد في ماساشوستس حيث يقضي إجازته، بأن "الخلاصة هي أن الوضع في الجبل تحسن بشكل كبير، ويجب أن يفخر الأميركيون بشدة بجهودهم، لأنه بمهارة وحرفية جيشنا، وسخاء شعبنا تمكنا من كسر حصار داعش في العراق والشام على جبل سنجار".

وأضاف "لقد ساعدنا على إنقاذ حياة العديد من الأبرياء. وبفضل هذه الجهود، لا نتوقع القيام بعملية إضافية لإجلاء الناس من الجبل، ومن غير المرجح أن نحتاج إلى مواصلة عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو على الجبل".

إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل شن عمليات عسكرية وزيادة المساعدات العسكرية للحكومة العراقية والقوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "سنواصل شن الغارات الجوية لحماية شعبنا ومرافقنا في العراق"، مشيراً إلى الخطر الذي يمكن أن تواجهه القنصلية الأميركية في أربيل كسبب للتدخل العسكري الأميركي الحالي.