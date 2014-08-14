العراق.. مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة لا تقصي أحداً

قال مجلس الأمن الأربعاء، إنه متحمس لتعيين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بوصف ذلك خطوة مهمة صوب تشكيل حكومة لا تقصي أحداً وتمثل كل أطياف المجتمع العراقي.

ودعا المجلس في بيان العبادي "إلى العمل بسرعة على تشكيل مثل هذه الحكومة بأسرع ما يمكن في الإطار الزمني الدستوري" ودعا "كل الأحزاب السياسية وأنصارها إلى التزام الهدوء واحترام العملية السياسية التي يحكمها الدستور".

ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت سابق بتكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشدداً على دعم بلاده للحكومة الجديدة، وعلى ضرورة أن تكسب هذه الحكومة ثقة كافة أطياف الشعب العراقي. كما دعا إلى انتقال سلمي للسلطة في العراق.

كذلك رحبت فرنسا والاتحاد الأوروبي بانتخاب رئيس حكومة جديد، داعين إلى تشكيل حكومة وطنية جامعة.

من جانب آخر قال متحدث باسم قوات البشمركة الكردية في شمال العراق الأربعاء، إن مستشارين عسكريين أميركيين سيتجهون إلى منطقة سنجار الجبلية في شمال العراق لدراسة وسائل إخلاء مدنيين محاصرين فيها.

ووصل نحو 130 مستشارا أميركيا إلى أربيل كبرى مدن كردستان العراق "وضمنهم مجموعة ستزور جبل سنجار لتقييم الوضع هناك".