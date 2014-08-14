بارزاني يناقش أوضاع اللاجئين مع مسؤولي دهوك

عقد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس اجتماعاً مع المحافظ ومسؤولي الوحدات الإدارية في محافظة دهوك، بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع اللاجئين والنازحين من مناطق شنكال وسهل نينوى وضواحيها وبحث احتياجاتهم.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ دهوك نبذة عن وضع النازحين خلال الفترة الأخيرة في المنطقة، الذين يشكل أغلبيتهم من الكرد من الطائفتين الأيزيدية والمسيحية ومن مختلف المكونات القومية والدينية في مناطق شنكال وسهل نينوى. كما سلط الضوء على قيام جميع الجهات ذات العلاقة وأهالي منطقة دهوك بواجبهم في استغاثة اللاجئين، ولكن بسبب عددهم الهائل، هم بحاجة إلى المساعدات بشكل أكثر.

واقترح وزير المالية خلال الاجتماع، التعامل مع هذه القضية على أنها قضية طارئة ويجب التعامل مع هذا الوضع خارج إطار التعليمات. كما أعلن بأمر من رئيس الوزراء تم تخصيص مبلغ 15 مليون دولار الأسبوع الماضي لمساعدة اللاجئين، ووصل هذا المبلغ اليوم إلى محافظة دهوك، ومن الممكن استخدام المبلغ المذكور.

بدوره جدد نيجيرفان بارزاني على أن حكومة الإقليم ستواصل كافة جهودها في مساعدة اللاجئين وستسعى إلى توفير جميع الاحتياجات لهؤلاء اللاجئين. كما قرر تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار إضافي على مبلغ الـ 15 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه مسبقاً لكي يصبح المبلغ الإجمالي لحد الآن 25 مليون دولار، وأكد على أنه خلال فترة قريبة ستخصص مبالغ إضافية أخرى بهدف مساعدة اللاجئين والنازحين.

