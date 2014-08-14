بالفيديو.. لحظة سقوط طوافة نائبة عراقية فوق سنجار

أظهر فيديو نشر على "يوتيوب" لحظة سقوط الطائرة العراقية التي كانت تساعد النازحين العراقيين اليزيديين في سنجار، والتي كانت على متنها النائبة فيان دخيل. وبين الفيديو عددا من الناس الذين أصيبوا بجروح، والنائبة العراقية التي نجت، فيما سارع البعض لمساعدتها.

وكانت المروحية تعرضت الثلاثاء، أثناء إجلاء نازحين يزيديين في جبل سنجار شمال غرب العراق إلى السقوط، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وجرح خمسة بينهم النائبة اليزيدية.

وقالت مصادر عسكرية عراقية بارزة إن "مروحية من طراز مي 17 كانت تنقل مساعدات لنازحين يزيديين في جبل سنجار، شمال غرب العراق، سقطت بسبب تهافت النازحين وارتفاع معدل الحمولة فيها".

يذكر أن هجوم تنظيم داعش مطلع الأسبوع الماضي، أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من أهالي بلدة سنجار، شمال غرب العراق، إلى جبل سنجار حيث أصبحوا مهددين بالموت عطشاً وجوعاً.

