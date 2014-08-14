بيان من حزب عراقي يصف تكليف العبادي بـ"الأمل"

أكد تحالف القوى العراقية على أهمية تكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت في بيان لها إنه "يعد انعطافة مهمة في الحياة السياسية العراقية، ويفتح الأمل أمام التغيير الذي يتطلع إليه العراقيون على اختلاف توجهاتهم لإنهاء حقبة مريرة كانت وماتزال نتائجها كارثية على مختلف الصعد".

وأضاف البيان "وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالتقدير لقيادة التحالف الوطني على قرارهم هذا والذي استجابوا فيه للإرادة الوطنية ومصالح الشركاء، فإننا نود التذكير ببديهية مفادها أن الأصل في التغيير هو تغيير المنهج وليس الأشخاص، على ما للأشخاص من دور، لكن يبقى التغيير معقودا على انتقالة نوعية في قواعد العمل السياسي والوطني من الاحتكار الى الشراكة ومن الاستعداء الى التعاون ومن التهميش الى المواطنة".

وأشار التحالف في البيان إلى أنه "ومن جانبنا فإننا سنبتدأ حواراتنا مع الإخوة في التحالف الوطني عبر فريق تفاوضي مزود برؤيتنا التفصيلية حول منهج إدارة الدولة العراقية للمرحلة القادمة وأبرز الملفات التي يعنى بها جمهورنا وحلولها العملية التي نعتقد بأنها تشكل قاعدة أساسية في إرساء المصالحة الوطنية وإعادة بناء السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي وحقوق المواطنة للعراقيين جميعا دون استثناء".

