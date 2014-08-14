تقرير حقوقي: السلطات العراقية نقلت 45 ألف معتقل

كشف تقرير حقوقي صدر عن مركز بغداد لدراسات حقوق الإنسان عن قيام الحكومة العراقية خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنقل أكثر من 45 ألف معتقل من المعتقلين السنة من سجون بغداد إلى سجون جنوب العراق في محافظات البصرة وذي قار وبابل.

وذكر التقرير الذي حصلت "العربية نت" على نسخة منه أن المعتقلين الذين تم نقلهم من قاطني محافظات بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، مشيرا أن حمالات الاعتقالات بين أهل السنة شهدت تزايدا مرتفعا خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أن وزير العدل العراقي حسن حلبوص أصدر أمراً وزارياً بإخلاء سجون بغداد من جميع المعتقلين السنة ونقلهم إلى سجون المحافظات الجنوبية على أن يتم تنفيذ عمليات النقل من خلال قوات قسم التسفير والمحاكم التابعة لدائرة الإصلاح العراقية وبالاشتراك مع قوات تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.

