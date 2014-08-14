العراق: المالكي يتنحى عن السلطة ويدعم العبادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية صلاحيته نوري المالكي، الجمعة، تنحيه عن السلطة ودعمه لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

جاء إعلان المالكي عبر التلفزيون الحكومي بعد توتر استمر أياما عقب إعلان الرئيس العراقي فؤاد معصوم تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة في إجراء أثار غضب المالكي ودفعه للجوء للمحكمة الاتحادية العليا لنقض القرار الذي لقي تأييدا داخليا كبيرا وأيضا من الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق، أكد تحالف القوى العراقية على أهمية تكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت في بيان لها إنه "يعد انعطافة مهمة في الحياة السياسية العراقية، ويفتح الأمل أمام التغيير الذي يتطلع إليه العراقيون على اختلاف توجهاتهم لإنهاء حقبة مريرة كانت وماتزال نتائجها كارثية على مختلف الصعد".

