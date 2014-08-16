"خليفة" داعش يزور غرب الأنبار محصناً بالانتحاريين

نقل مراسل "العربية" عن سكان محليين في بلدتي راوة والقائم الواقعتين غرب الأنبار قولهم إن خليفة داعش أبوبكر البغدادي زار مقاتليه في البلدتين ومعه نحو 50 سيارة محملة بالمقاتلين والانتحاريين يقومون بحمايته أمس الجمعة .

وأضاف السكان أن البغدادي يتواجد الآن في القائم الحدودية مرجحين توجهه مساء اليوم إلى محافظة الرقة في الأراضي السورية.

إلى ذلك، صرحت مصادر عشائرية لـ"العربية" أن كتائب الحمزة العشائرية صدت هجوماً لداعش غرب الرمادي .

وبالعودة إلى غرب الأنبار، وقع تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لداعش في منطقة عكاشات بين بلدتي القائم والرطبة غرب الأنبار. وأدى التفجير إلى مقتل القيادي في داعش "حمد الكربولي"، المكنى "أبو فاروق".