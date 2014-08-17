انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

انطلقت مشاورات رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة، حيث تقوم القوى السنية بإعداد ورقة بالمطالب السابقة للمتظاهرين ستقدمها إلى العبادي، كما أعلن التحالف الوطني الذي يمثل الأحزاب والتكتلات الشيعية نيته عقد اجتماع بحضور قادة كتلة ورئيس الوزراء المكلف لتشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل الأخرى وتحديد مواقفها من تشكيل الحكومة.

وقال تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري إن مواقف الكتل السياسية إيجابية وليست لديها سقف مطالب عال، فيما قال اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل الأحزاب والتكتلات السنية إن اشتراكه في الحكومة يعتمد على مدى استجابة رئيس الوزراء المكلف لمطالبهم.

أما التحالف الكردستاني فقد أعلن تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية على تشكيل الحكومة وآلية توزيع الحقائب الوزارية.