واشنطن تؤكد توجيه ضربات جديدة لداعش قرب سد الموصل

أكدت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن طائراتها العسكرية وطائرات من دون طيار قصفت مقاتلي تنظيم "داعش" بالقرب من سد الموصل، ثاني أكبر السدود العراقية، لليوم الثاني على التوالي الأحد.

وذكرت القيادة الأميركية الوسطى أن المقاتلات والقاذفات الأميركية والطائرات من دون طيار شنت 14 غارة الأحد بالقرب من سد الموصل.

وتأتي الضربات الأخيرة في الوقت الذي يشن المقاتلون الأكراد هجوماً لاستعادة السد المهم استراتيجياً من أيدي داعش.

وجرى خلال غارات الأحد تدمير 10 عربات مدرعة وسبع عربات همفي وعربتي نقل جنود تابعة للتنظيم إضافة إلى حاجز.

وتأتي هذه الغارات عقب تسع غارات أميركية أخرى بالقرب من أربيل والموصل السبت.

وسيطر مقاتلو "داعش" على السد من أيدي السلطات الكردية قبل أسبوع.

ويزود السد الواقع على نهر دجلة معظم المنطقة بالكهرباء، ويعد مهماً لري مساحات زراعية واسعة في محافظة نينوى.