بارزاني: نتقاسم مع الإيزيديين والمسيحيين المأساة

اعتبر رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن معاناة الأكراد واحدة مع معاناة الإيزيديين والمسيحيين في مواجهة تنظيم "داعش" في العراق.

وقال بارزاني: "هذه المرة نحن نتقاسم الوضع المأساوي مع شركائنا الإيزيديين والإخوة المسيحيين. وحدتنا وإرادتنا قوية، مدعومة من أصدقائنا، ونحن سوف ننتصر في هذه الحرب، وكالعادة سيتم إفشال مخططات المجرمين وسيحصلون على العقوبة المناسبة".

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني وزير الخارجية الألماني الذي يزور العراق. وفي هذا السياق، ناشد بارزاني برلين تزويد الأكراد بالسلاح لمواجهة تنظيم "داعش".

كما طالب الدول الأجنبية بإيجاد وسيلة لقطع التمويل عن هذا التنظيم.