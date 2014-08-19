العراق.. مشاركة باختيار الوزراء لأول مرة عبر فيسبوك

مبادرة هي الأولى التي يطلقها مسؤول عراقي منذ أن تشكلت الحكومة العراقية قبل ثلاث دورات انتخابية؛ فقد أعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي، عن فتح صحفة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مخصصة لتقديم اقتراحات المواطنين العراقيين في شكل الحكومة الجديدة.

وأكد الموقع الرسمي لرئيس الوزراء أن "المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سيدرس المقترحات ويقوم بتصوير فيديو للعبادي، وهو يرد عليها حول طبيعة الحكومة الجديدة".

وتمثل هذه البادرة الأولى من نوعها في العراق منذ ثلاث دورات وزارية يقوم بها رئيس حكومة مكلف في استشارة العراقيين والأخذ بمقترحاتهم حول طبيعة تشكيل الحكومة، بعيداً عن القاعات المغلقة للكتل السياسية.

يذكر أنه سبق للعبادي أن طالب الكتل السياسية بالمساهمة في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، من خلال ترشيح وزراء أكفاء لديهم القدرة على إنجاح عمل وزاراتهم.