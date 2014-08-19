رسالة من "داعش" لأميركا: سنغرقكم جميعاً في الدماء

حذر "داعش" الولايات المتحدة من أن التنظيم، الذي استولى على مساحات واسعة من العراق ودفع أميركا لتنفيذ أول ضربات جوية هناك منذ سحب قواتها عام 2011، سيهاجم الأميركيين "في أي مكان" إذا أصابت الغارات مقاتليه.

وتضمن شريط فيديو بث التنظيم الرسالة من خلاله صورة لأميركي ذبح أثناء الاحتلال الأميركي للعراق، كما تضمن عبارة تقول بالإنجليزية "سنغرقكم جميعا في الدماء".

وفي سياق آخر، نفت واشنطن أن تكون في خندق واحد مع دمشق ضد "داعش"، وذلك في الوقت الذي تشن فيه طائراتها غارات على مواقع للتنظيم المتطرف في العراق بينما تشن المقاتلات السورية غارات مماثلة في سوريا.

ورفضت الخارجية الأميركية الإشادة، ولو من بعيد، بمحاربة النظام السوري لـ"داعش"، مؤكدة في الوقت عينه أن القضاء على مقاتلي هذا التنظيم الذين يسيطرون على مناطق واسعة في كل من سوريا والعراق هو "أمر جيد".



