العراق: تسجيل رقم قياسي بعدد مواليد النازحين بكربلاء

كأنه رد الحياة على حالات الاغتيال والقتل العشوائي التي يقوم بها داعش الإرهابي ضد مكونات النسيج العراقي التي وقعت تحت سيطرته في مختلف المناطق الشمالية أو الوسطى.

فقد شهد "مستشفى النسائية والتوليد" في محافظة كربلاء خلال الأيام الماضية ولادة أكثر من 500 طفل من العائلات النازحة، لتحقق رقما قياسيا في عدد الولادات خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من هذا الشهر.

وقال مدير المستشفى، الدكتور صباح نور هادي الموسوي في تصريح له، إن "المستشفى حقق أرقاما قياسية خلال الشهر الماضي والأيام العشرة الأولى من هذا الشهر بشكل غير مسبوق، وشهد نحو ألفي حالة ولادة، من بينها 500 ولادة لنساء نازحات".

يذكر أن مدينة كربلاء تستقبل بشكل يومي نازحين من المناطق الساخنة شمال وغرب العراق، فيما أكدت مصادر رسمية أن مجموع المسجلين لدى المنظمات المعنية بلغ أكثر من 60 ألف نازح، أغلبهم من القومية التركمانية.