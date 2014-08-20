ألمانيا تعلن استعدادها لتسليح أكراد العراق

أعلن وزيرا الخارجية والدفاع في ألمانيا اليوم الأربعاء أن برلين مستعدة لإرسال أسلحة لقوات الأمن الكردية في شمال العراق لقتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير إن المعدات العسكرية مثل الخوذات والسترات الواقية سترسل على الفور وإن برلين وافقت أيضا على إرسال أسلحة.

وأضاف للصحافيين "يمكننا أن نتصور توفير المزيد من المعدات، بما في ذلك الأسلحة. فقد قررت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا إرسال هذه الأشياء ونحن مستعدون للقيام بذلك أيضا". وتابع قائلاً "كل هذه الأشياء تخدم هدف المساعدة على جعل قوات الأمن الكردية في موقف يمكنها من صد هجمات الدولة الإسلامية."