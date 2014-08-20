انطلاق جسر جوي ينقل مساعدات إنسانية إلى شمال العراق

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال العراق بدأ الآن في مستهل عملية تستمر عشرة أيام لتقديم خيام ومساعدات أخرى إلى نصف مليون شخص يكافحون من أجل البقاء.

وقالت المفوضية التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان أن طائرة شحن من الأردن هبطت في أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل تحمل 100 طن من الإمدادات الطارئة.

وأضافت أن هناك ثلاث رحلات أخرى في الأيام القادمة ومساعدات في الطريق من البر والبحر ومن المقرر أن تصل 175 شاحنة عن طريق تركيا والأردن وإيران.

ومن المتوقع تسليم نحو 2410 أطنان من الإمدادات في الفترة بين الآن وبداية سبتمبر/أيلول.

وقال رئيس المفوضية انتونيو جوتيريس "هذه عملية إمداد ضخمة... لمساعدة مئات آلاف الأشخاص المحتاجين الذين فروا فجأة دون أن يحملوا شيئا معهم للنجاة بحياتهم في ظروف قاسية".

وهرب مئات الآلاف من منازلهم منذ أن اجتاح مقاتلو "داعش" معظم شمال وغرب العراق في يونيو/حزيران مما يهدد بتفتت البلاد.

وقالت المفوضية إن الأزمة المتصاعدة في العراق تعني أن إقليم كردستان في شمال العراق يأوي الآن أكثر من 600 ألف نازح مدني بينهم أكثر من 200 الف شخص فروا من منطقة سنجار منذ أوائل أغسطس/آب، ويعيش كثيرون منهم في مبان غير مناسبة أو في الحدائق العامة.

وقالت المفوضية إنه يوجد في الإجمال 1.2 مليون شخص أجبروا على النزوح عن ديارهم في العراق حتى الآن هذا العام بينهم نصف مليون في منطقة الأنبار بغرب البلاد.

