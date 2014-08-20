حزب الدعوة يدعو لدعم رئيس الوزراء العراقي الجديد

دعا حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء، الكتل السياسية إلى المشاركة الفاعلة في الحكومة وتقديم وزراء أكفاء، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى سرعة مواجهة الإرهاب ومحاربة الفساد المالي والإداري.

وشدد الحزب على أنه يجب على "الكتل السياسية المشاركة الفاعلة في الحكومة الجديدة وتقديم وزراء أكفاء لإنجاح ودعم رؤية رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي للبرنامج الحكومي القادم"، مبيناً أنه "من شأن ذلك ضمان مسار تشكيل الحكومة القادمة وفق التوقيتات الدستورية".

وأضاف البيان أن "المشاركة الفاعلة من شأنها أن تفضي إلى سرعة مواجهة الإرهاب ومحاربة الفساد المالي والإداري وتسهل بالتالي عملية إقرار قوانين وتشريعات من شأنها تحسين المستوى المعيشي والخدماتي للمواطن.

يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف، في (11 أغسطس 2014)، القيادي بائتلاف دولة القانون حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد خلاف استمر لأكثر من أسبوعين، ولاقى التكليف ترحيباً دولياً وإقليمياً وعربياً واسعاً، فضلا عن ترحيب مختلف الأوساط السياسية العراقية.