وزير الخارجية السويدي: داعش تهديد للسويد أيضاً

برفقة طاقم أمني كبير قوامه الحمايات الكردية وجهاز المخابرات السويدي "سابو" زار وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، مخيم "بحركة" للاجئين على مشارف مدينة أربيل شمال العراق، وفي مشهد مؤثر أحاط به وبالوفد الذي معه مئات الأطفال النازحين أثناء جولته.

"بيلدت" قال إنه قدم إلى العراق للنظر في الوضع الإنساني ورؤية الدعم الذي يمكن أن يقدمونه، مشيراً إلى أن: "المفوضية الأوروبية هي ثاني أكبر منظمة في العالم، والسويد هي رابع أكبر بلد بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف: "ثم يتوجب تقديم الدعم السياسي، فقد كنا في بغداد (بقي فيها يوما واحدا) وتحدثنا مع القيادة هناك حول الاستراتيجية السياسية للتعامل مع هذا التهديد".

وأكد الوزير السويدي عدة مرات على أهمية عودة المهجرين قسراً، قائلاً لوسائل الإعلام: "الغرض الأساسي السويدي والأوروبي هو مساعدة الجميع هنا. ليتمكنوا من العودة بأمان إلى قراهم وبلداتهم".

ونوه إلى أن حكومات الدول يجب أن تتعاون، قائلاً: "يجب تشكل استراتيجية سياسية من حكومات جميع دول المنطقة، لمواجهة التهديدات المرعبة التي ينشرها تنظيم (الدولة الإسلامية). وهذا تهديد ضد العراق، وضد السويد أيضاً".