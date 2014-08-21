الشرطة العراقية: وجهنا ضربات لـ"داعش" في ديالى

أعلنت الشرطة العراقية أنها وجهت ضربات لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى أدت إلى مقتل قائده في تلك المحافظة، فيما أفادت الشرطة بهروب جماعي لعناصر "داعش" باتجاه الموصل.

وفي نينوى، أكد الجيش العراقي قصفه لمقر مجموعة من المسلحين، أما في صلاح الدين فقد نجحت القوات الأمنية، وفق بيان لها، في تأمين طريق الخط السريع الاستراتيجي جنوب غرب تكريت.

وقتلت عشرين عنصراً من المسلحين، إضافة إلى جرح العشرات منهم في هجمات على مواقعهم غربي تكريت، وتدمير آليات تابعة لهم.

أما في كربلاء، فقد كثفت الشرطة هناك من إجراءاتها الأمنية بعد إعلانها القبض على مشتبه بهم، قالت إنهم اندسوا بين النازحين.