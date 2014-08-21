العراق..توزيع الحقائب الوزارية بالحكومة على 3 كيانات

أفادت مصادر في البرلمان العراقي أن الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ستتوزع على ثلاثة كيانات هي:

-اتحاد القوى الوطنية (السنة)

-التحالف الوطني (الشيعة)

-التحالف الكردستاني (الأكراد)

وستكون حصة التحالف الوطني 17 وزارة باعتبار أن التحالف لديه 180 نائباً.

وقد ترأس وزير الخارجية هوشيار زيباري وفد التحالف الكردستاني للتفاوض حول حصة الأكراد من الحكومة الجديدة.

وقال مصدر في التحالف الوطني إن التحالف سيتخلى عن وزارة الداخلية ويأخذ وزارة الدفاع بدلاً منها.

ومن بين مطالب السنة التي أبلغ بها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي إعادة فتح ملفات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإعادة التحقيق مع أفراد حمايته والإفراج عن النائب أحمد العلواني.

أما أبرز مطالب الأكراد فهي الاحتفاظ بالمناطق المتنازع عليها التي استولت عليها البيشمركة.