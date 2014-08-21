بسبب "داعش".. لا حجّ عن طريق البر هذا العام بالعراق

أعلنت "الهيئة العليا للحج والعمرة" في العراق أن سفر الحجاج العراقيين لتأدية مناسك الحج للموسم الحالي سيكون عن طريق الجو حصرا.

وقال مدير إعلام دائرة الإعلام والعلاقات في الهيئة، نجم الساعدي، في بيان له إن "الحجاج من جميع المحافظات سيغادرون هذا العام عبر المطارات العراقية ولا وجود لسفر عن طريق النقل البري".

ويعود قرار هيئة الحج والعمرة الى حصر السفر بالطيران فقط بسبب الأوضاع الأمنية في المحافظات الغربية وسيطرة "داعش" على أغلب الطرق البرية الموصلة الى المنافذ الحدودية وأبرزها "عرعر" مع السعودية المحاذي لمحافظة الأنبار.



