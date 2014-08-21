مقتل قيادي بـ"داعش" جنوب بغداد بانفجار عبوة "بالخطأ"

قتل قيادي كبير في تنظيم "داعش" في انفجار عبوة ناسفة زرعها رفاقه، اليوم الخميس، في منطقة جرف الصخر، التي تشهد أعمال عنف متواصلة جنوب بغداد، بحسب مصادر أمنية.

وقال مصدر في الاستخبارات العسكرية العراقية لوكالة "فرانس برس"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة القائد العسكري لتنظيم داعش في منطقة جرف الصخر هيثم علي الجنابي وأردته قتيلاً".

وأوضح أن "الانفجار وقع في منطقة الفاضلية في منطقة جرف الصخر، والعبوة كان زرعها عناصر داعش لغرض استهداف قوات الجيش المنتشرة هناك".

وتعد منطقة جرف الصخر من أسخن المناطق في جنوب بغداد، وتشهد عمليات عسكرية متواصلة.

وتقع هذه المنطقة التي تبعد نحو 40 كلم جنوب بغداد، فيما كان يعرف بمثلث الموت إبان العنف الطائفي بين عامي 2006 و2007.