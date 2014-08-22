أول عقوبة رجم ينفذها "داعش" في العراق.. بحق رجل

قال شهود، اليوم الجمعة، إن متشددي تنظيم "داعش"، رجموا رجلاً حتى الموت في مدينة الموصل العراقية، بعد أن حكمت عليه إحدى محاكمهم بالموت بتهمة الزنا.

وواقعة الرجم، التي حدثت أمس الخميس، هي أول مثال على منهج عقوبات "داعش" في العراق رغم أنه سبق وأبلغ عن وقائع مشابهة في سوريا.

وقال سائق سيارة أجرة إنه شاهد عملية الرجم يوم أمس الخميس في الموصل، موضحاً أنه توقف ليرى ما الذي يحدث عندما شاهد حشدا من الناس ونحو 20 من عربات "داعش" متوقفة في المكان.

وذكر أن بعض المقاتلين كانوا يجمعون قطعا مسننة الأطراف من الحجارة في حين كان أحدهم يحمل كاميرا لتصوير الفيديو.

وأضاف أنه في النهاية أخرج المقاتلون رجلا مكبلا من إحدى العربات وأجلسوه على الأرض وبدأوا بإلقاء الحجارة عليه، مشيرا إلى أن بعض الحاضرين أشاح بوجهه بعيدا بينما كان الرجل يصرخ: "لم أفعل شيئا".

وبعد 15 دقيقة، قال المقاتلون للحشد إن عملية الرجم انتهت وحملت سيارة إسعاف جثة الرجل بعيدا.

وأكد مصدر في مشرحة بالموصل وفاة الرجل، موضحةً أن بطاقة هويته أشارت إلى أنه في الثلاثين من عمره. كما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن عملية الرجم.

ولفت الشاهد إلى إن عملية الرجم تحدث عنها الناس في شوارع الموصل التي كانت تعتبر إحدى أكثر المدن العراقية انفتاحا قبل وقوعها بأيدي المقاتلين المتشددين.