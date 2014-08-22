استدعاء وزير الدفاع العراقي بسبب قضية "سبايكر"

يستضيف مجلس النواب، في جلسته التاسعة يوم السبت المقبل 23 أغسطس 2014، وزير الدفاع العراقي بالوكالة، سعدون الدليمي، وقادة أمنيين آخرين لبحث قضية سبايكر.

وذكر بيان للمجلس أن جدول الأعمال سيتضمن "مناقشـة موضـوع مجـزرة إعــدام طــلاب القــوة الجويــة فــي قاعــدة سبـايكر، بحضور وزير الدفاع بالوكالة وقائد عمليات صلاح الدين وقائد الشرطة الاتحادية في صلاح الدين ووكيل وزير الداخلية".

وكان البرلمان قد وافق بالأغلبية على إدراج مجزرة قاعدة سبايكر على جدول أعمال جلسة يوم الخميس 21 أغسطس 2014 بناء على مقترح مقدم من أعضاء المجلس، لكنه أرجأ مناقشتها إلى السبت المقبل.

ويشار إلى أن تظاهرات لأهالي الطلبة المفقودة أخبارهم في سبايكر (شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين 387 كم عن بغداد)، قد اجتاحت المحافظات الجنوبية وقطعت الطريق الدولي بينها وبين العاصمة، مطالبة الحكومة بالتحرك الجدي لمعرفة مصير أبنائهم الذين أسروا من قبل مسلحي داعش وهم في طريقهم إلى محافظاتهم؛ ومهددين بالهجوم على السجون التي يوجد فيها متهمون بجرائم إرهابية.

وقد تضاربت أرقام المغدورين، ففي الوقت الذي تؤكد فيه التقارير أن عددهم يتراوح بين 1500-1700 شخص، فإن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة يقول "لا يوجد طلاب في قاعدة سبايكر العسكرية وأنه تم نقل 150 طالبا بأكملهم من قاعدة سبايكر إلى قاعدة الإمام علي في الناصرية".

وأضاف المتحدث بقوله "بعد أحداث الموصل في 10 من يونيو الماضي بقيت القاعدة لأفواج عسكرية من محافظة صلاح الدين ومن قيادة الفرقة 18 المسؤولة عن حماية الأنابيب النفطية وما قيل عن سقوط (شهداء) هم ليسوا من طلاب قاعدة سبايكر".