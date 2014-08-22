الأمم المتحدة: حوالي 700 ألف نازح في كردستان العراق

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن إقليم كردستان العراق يستقبل نحو 700 ألف نازح عراقي طردهم مقاتلو الدولة الإسلامية من منازلهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة، ادريان ادواردز، خلال مؤتمر صحافي، إن "منطقة كردستان العراق تستقبل حالياً نحو 700 ألف نازح عراقي وصلت غالبيتهم مطلع يونيو الماضي". وكانت المنظمة أعلنت، الأربعاء، أن عدد النازحين في الإقليم بلغ 600 ألف شخص.

وأضاف المتحدث أن المنظمة لا يمكنها تفسير رقم المئة ألف وما إذا كانوا نازحين إضافيين وصلوا حديثاً أم أنهم كانوا هناك لكنهم قرروا تسجيل أنفسهم لدى المفوضية.

وأوضح أن تسجيل النازحين سينتهي مطلع سبتمبر المقبل.

وتسكن غالبية النازحين في المدارس والمساجد والكنائس ومبانٍ قيد الإنشاء وغيرها.

إلى ذلك، تواصل المفوضية عملياتها الإنسانية التي بدأت الأربعاء في شمال العراق لمساعدة مئات الآلاف الذين فروا أمام هجمات المتطرفين السنة.

وستستغرق العملية عشرة أيام تأمل المفوضية في توزيع 2400 طن من المساعدات خلالها.

ووصلت طائرة من طراز بوينغ 747 محملة بالخيام إلى اربيل الليلة الماضية كما ينتظر وصول طائرات أخرى.

ويتم إرسال المساعدات عبر المواصلات البحرية والبرية أيضاً.

وتشير المنظمة إلى أن أعداد النازحين في العراق بلغت 1.2 مليون شخص بسبب المعارك عام 2014.

وأكد المتحدث أن شحن الخيام "يبقى أولوية" بالنسبة للمفوضية.

والعراق غارق في الفوضى، خصوصاً منذ التاسع من يونيو الماضي مع بدء الهجوم الكاسح للمتطرفين السنة الذين سيطروا على مناطق شاسعة في الشمال والغرب.