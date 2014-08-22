العبادي يتوقع تشكيل حكومة العراق ضمن المدة الدستورية

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي إنه متفائل بإمكانية تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء المدة الدستورية، غير أن العبادي وبحسب أحد نواب ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي يرفض سياسة فرض مرشحي الكتل لشغل الحقائب الوزارية إلا وفق المواصفات المعلنة.

في نفس الوقت تحدث رئيس الوزراء المكلف عن سلاسة المحادثات بين التحالف الوطني الذي يضم الأحزاب والتكتلات الشيعية، وبين اتحاد القوى الوطنية الذي يضم الأحزاب والكتلات السنية.

فبعد عشرة أيام من تكليف العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مازالت المباحثات واللقاءات بين الأحزاب والقوى السياسية مستمرة. أبرز مباحثات الكتل والقوى السياسية كانت حول تنفيذ مطالبها للدخول في الحكومة إضافة إلى آلية توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية واستحقاق كل كتلة، أبرزها ورقة مطالب أعلنها اتحاد القوى الوطنية ينوي طرحها للنقاش اليوم.

