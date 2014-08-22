فابيوس: فرنسا ستستقبل آلاف المسيحيين العراق

أكد وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، أن بلاده ستستقبل مئات "وربما آلاف" المسيحيين من العراق، لكنه حذر في المقابل من أن إفراغ هذا البلد تماماً من المسيحيين يعني أن "داعش" ربحت رهانها.

من جهة أخرى، قدّر فابيوس، في حديث مع قناة "بي. أف. أم."، ما يملكه تنظيم "داعش" من إمكانيات مالية بعدة مليارات، معتبرا أن هذا التنظيم يشكل تهديدا للعالم بأسره.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد ضربات جوية ضد المتطرفين حتى في سوريا، أجاب فابيوس بالنفي، مشيرا الى أن الضربات الأميركية ضدهم في العراق جاءت بطلب من حكومة هذا البلد وهو ما لم تطلبه الحكومة السورية.

وشدد الوزير الفرنسي على أن النظام السوري ساهم في إطلاق تنظيم "داعش" عندما أفرج عن سجناء متطرفين، "فالتنظيم وُلد في الرقة بسوريا ومنها تمدد نحو العراق"، حسب فابيوس.



