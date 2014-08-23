العراق.. ثوار العشائر يرفعون سقف مطالبهم

حثّ رئيس مجلس عشائر الأنبار، الشيخ علي الحاتم، الساسة السنة اليوم السبت على الانسحاب من محادثات تشكيل حكومة جديدة إثر هجوم على المسجد في ديالى الذي أسفر عن مقتل 70 شخصاً.

وقال الشيخ علي حاتم: "نطالب جميع السياسيين السنة بالانسحاب الفوري من العملية السياسية بشكل واضح وصريح وعدم الاكتفاء بالإدانات أو تعليق العمل فقط، وعدم الرجوع إلى العملية السياسية حتى يتم الأخذ بثأر الشهداء الأبرار".

كما طالب حاتم السلطات الدينية السنية بمحاربة الميليشيات الشيعية التي قال إنها تشكلت على يد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وتابع: "نطالب جميع مراجعنا الشرعية بإعلان الجهاد الكفائي ضد الميليشيات الطائفية التي تستبيح دماءنا وتنتهك حرمات مساجدنا".

كما دعا إلى "إحالة المالكي وأركان نظامه إلى العدالة الدولية ومحاكمتهم على جميع جرائمهم بحق الإنسانية أمام المحاكم الدولية، لأن جميع ما يحصل بالعراق الآن نتيجة سياسته الطائفية وتنفيذ الأجهزة الأمنية والميليشيات الطائفية التي أنشاها أيام حكمه".