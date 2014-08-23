فيديو تحذيري.. مذبحة داخل مسجد في ديالى

انتشر فيديو يظهر اللحظات الأولى التي تلت الانفجار في مسجد ديالى أمس الجمعة، والتي راح ضحيته 70 قتيلاً. وتظهر اللقطات رعب المصلين وارتباكهم وسط انتشار الجثث والجرحى على أرض المسجد، فيما تعلو صرخات النساء.

وفي سياق متصل، أكد سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، أن المجلس يعتبر أن جميع الحوادث الأمنية في العراق هي من تنفيذ جهة واحدة، وذلك تعقيباً على حادثة الهجوم الطائفي على مسجد في ديالى، والذي أودى بحياة 70 شخصاً.

وكشف الجبوري أن لجنة نيابية ستشارك في التحقيقات الجارية في حادثة ديالى.

وقال الجبوري أن على أجندة مجلس النواب في المرحلة المقبلة جملة من الإصلاحات ستدفع في اتجاه ترسيخ منطق الدولة في العراق واحترام حقوق المواطنين كافة من خلال العمل على تشريعات تضمن حصر السلاح بيد الدولة.

