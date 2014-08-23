العراق: مطالب بنقل قضية "سبايكر" إلى مجلس الأمن

طالب نائب من نواب كتلة التضامن (إحدى كتل التحالف الوطني)، الحكومة العراقية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن لملاحقة مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر، داعياً إلى تشكيل لجان للتحقيق في جميع الجرائم التي استهدفت المدنيين.

وقال علي الصافي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "جريمة قاعدة سبايكر اقترفتها عصابات داعش بحق الطلاب العزل"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة الجريمة وملاحقة المجرمين الملطخة أيديهم بدماء العراقيين".

يشار إلى أن الجلسة المغلقة التي عقدها البرلمان العراقي السبت والتي خصصت لمناقشة أحداث قاعدة سبايكر الجوية، وإعدام ما يقرب من 1500-1700 طالب عسكري من قبل مسلّحي داعش الإرهابية؛ قد واجهت الكثير من الانتقادات من أعضاء البرلمان أنفسهم؛ متهمين القادة الأمنيين الذين تمت استضافتهم للحديث عن الواقعة، بأنهم ليسوا من ذوي الاختصاص.

وحسب رأي عضو ائتلاف دولة القانون النائب ستار الغانمي، فهؤلاء القادة لا يعرفون تداعيات الموضوع ولا يوجد لديهم أية معلومات كافية حول القضية، ولم يتمكنوا من تقديم إحصائيات عن المقتولين.

واتهم المتحدث البرلمان بأنه "يدفع باتجاه تسويف الموضوع وإيهام أهالي الضحايا بحقائق غير صحيحة؛ فقد كان من المفروض استضافة الطلاب الناجين من المذبحة".

وهذا رأي ردّه رئيس البرلمان بقوله إن "النواب قد طالبوا باستضافة القادة الأمنيين ولم يتطرقوا إلى استضافة الناجين لسماع رواياتهم".