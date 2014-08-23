بايدن: واشنطن تدعم نظاماً فدرالياً في العراق

صرح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة تدعم نظاماً فدرالياً في العراق ودعا إلى وحدة البلاد التي تعاني من انقسام كبير.

وفي مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست"، اقترح بايدن "نظاماً فدرالياً فعالاً" كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق.

ويؤيد بايدن منذ فترة طويلة خطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي للشيعة والسنة والأكراد.

وكتب نائب الرئيس الأميركي أن خطة من هذا النوع "ستؤمن تقاسماً عادلاً للعائدات بين كل الأقاليم وتسمح بإقامة بنى أمنية متمركزة محلياً مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن ومنع تمدد الدولة الإسلامية، وفي الوقت نفسه (تضمن) حماية وحدة وسلامة أراضي العراق".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم التأهيل وغيره من أشكال المساعدة".

ودعا بايدن إلى "تسوية جدية" من قبل كل الأطراف في العراق. وقال: "لا يمكننا أن نرغب في ذلك أكثر من العراقيين".

